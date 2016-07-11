Тбилиси, 11 июля, 2016, 14:00 — ИА Регнум. «Единое национальное движение» утверждает, что в осуществлении государственной программы всеобщего здравоохранения имеются серьезные проблемы, и задолженность министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии перед клиниками неуклонно растет.

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Соответствующее заявление от имени партии сделал секретарь по взаимоотношениям с общественностью Зураб Чиаберашвили, который при правлении Михаила Саакашвили некоторое время занимал пост главы Минздрава.

По его информации, в 2015 году задолженность Минздрава Грузии перед участвующими в программе всеобщего здравоохранения клиниками составила 65 млн лари. В этом году, точно так же, как в 2014—2015 годах, бюджет программы остается дефицитным, и до конца года дефицит достигнет 75−80 млн лари. Чиаберашвили считает, что полностью погасить задолженность перед клиниками государство не сможет.

А на то, что Минздрав погашать задолженности не собирается, по мнению Чиаберашвили, указывают изданные министром Давидом Сергеенко приказы, в том числе приказ об определении классификации медицинских учреждений. «Это делается для исключения из программы всеобщего здравоохранения некоторых больниц и оставления только тех больниц, которые заранее договорятся с министерством о ценах», — пояснил представитель ЕНД.

Отвечая на эти обвинения, министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко отметил, что ЕНД критикует программу всеобщего здравоохранения каждый год и делает это целенаправленно. По информации министра, ни в прошлые годы, ни в текущем году проблем в осуществлении этой программы у государства не было. Более того, по словам министра, государство взяло на себя обязательства целого ряда страховых компаний для того, чтобы обеспечить бесперебойное медицинское обслуживание их клиентов. Сергеенко пообещал, что эта программа обязательно будет продолжена и в будущем.