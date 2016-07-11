Ярославль, 11 июля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. На сентябрьских выборах в Государственную думу РФ на территории Ярославской области будут работать 877 участковых избирательных комиссий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко. 850 из них — постоянно действующие комиссии, 27 — временные.

Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)

«Временные избирательные участки будут открыты в помещениях временного нахождения избирателей — больницы, места лишения свободы. В основном, это больницы. 9 временных комиссий будет создано в 195-м округе и 18 в 194-м округе», — заявил Олег Килипченко.

Ярославская область разделена на два одномандатных избирательных округа, под номерами 194 и 195. Решением Избирательной комиссии региона в них не будут созданы окружные избирательные комиссии, полномочия окружных комиссий возьмет на себя облизбирком. В выборах будут задействованы 26 территориальных избирательных комиссий, в состав которых входят 310 членов.

Для проведения голосования 18 сентября будет использовано 1764 стационарных ящика для голосования и 2488 переносных ящика. Кроме того, региональный избирком планирует задействовать в день голосования 286 Комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

«По КОИБам ситуация еще не ясна. Мы планируем использовать 286 комплексов, но, возможно, по решению Центризбиркома нам придется передать все имеющиеся у нас КОИБы в Московскую область, где после ситуации на выборах в Барвихе крайне низкий уровень доверия к системе подсчета голосов», — рассказал Олег Килипченко.

Всего 18 сентября, кроме выборов депутатов Государственной думы в Ярославской области пройдет еще 9 избирательных кампаний. Будут избраны главы Пригородного сельского поселения Пошехонского района, сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского района, Веретейского сельского поселения Некоузского района. А так же два депутата собрания представителей Некоузского района, один депутат муниципального совета Ивняковского сельского поселения Ярославского района, два депутата Мышкинского района, два депутата Мышкинского городского совета, два депутата Собрания Переславского района, и полный состав депутатов Головинского сельского поселения Угличского района. Всего 22 вакансии.