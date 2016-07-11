Екатеринбург, 11 июля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Индустриальный интернет и промышленные сети — это качественно новый виток развития и перспектива, которая выглядит вполне вдохновляюще. Об этом на выставке «Иннопром-2016» заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

innoprom.com Выставка «Иннопром-2016»

«Индустриальный интернет или «интернет вещей» фактически предполагает слияние физической и информационной реальности, когда миллионы, миллиарды устройств по современным каналам связи в режиме реального времени не только обмениваются данными, но и создают обратную связь, а в ряде случаев без участия человека принимают технологические решения, самонастраиваются для выполнения разнообразных задач. И поэтому, как минимум, очевиден ответ на один из вопросов, которые, наверное, и здесь звучали: есть ли будущее у индустриального интернета. Ну конечно, есть!», — считает Дмитрий Медведев.

«Эта система будет развиваться вместе с развитием информационных технологий в целом», — отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что сейчас важно определиться с нормативной базой и со стандартами, причём это необходимо делать на международном уровне. «В условиях глобальной экономики эти должны заниматься все заинтересованные стороны», — сказал Медведев.

По его словам, в России к ноябрю планируется подготовить предложения по формированию нормативной базы, которая необходима для внедрения индустриального интернета.

Отметим, индустриальный интернет — главная тема седьмой международной промышленной выставки «Иннопром», которая сегодня, 11 июля, начала работу в Екатеринбурге.