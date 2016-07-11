Киев, 11 июля, 2016, 13:58 — ИА Регнум. В ночь с 10 на 11 июля вблизи Троицкого (Донетчина, под контролем ВСУ) подразделения ВСУ отбили атаку диверсионной группы ДНР, в результате боя погиб один гражданин России, а еще двое раненых бойцов ДНР были задержаны. Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Отмечается, что ДРГ ДНР из более 20 человек пыталась проникнуть в тыл украинских войск. Подразделения ВСУ были вынуждены открыть огонь на поражение. Получив отпор, бойцы, сражающиеся на стороне ДНР, отступили и оставили своих раненых.

Также уточняется, что задержанными оказались командир роты и командир взвода.

В свою очередь ВС ДНР пока не комментируют информацию о боестолкновении под Троицким.

В то же время 11 июля глава Марьинской военно-гражданской райгосадминистрации (Донетчина, под контролем ВСУ) Владимир Мороз отметил, что вчера в Марьинке в результате ведения боевых действий пострадали три жилых дома (два по улице Шахтерской и один по улице Леси Украинки). Он уточнил, что обстрелы велись из стрелкового оружия, минометов и тяжелого вооружения. Напомним, 10 июля спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за последние сутки в Донбассе в результате обстрелов со стороны ВС ДНР и ЛНР трое украинских военнослужащих погибли, 16 солдат получили ранения.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий трое военнослужащих погибли и 16 получили ранения — вследствие боев на Донецком направлении, а восемь из раненых получили контузию во время артиллерийского обстрела позиций возле Луганска», — рассказал Лысенко.