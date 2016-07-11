Вильнюс, 11 июля, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Истребители Военно-воздушных сил Североатлантического Альянса за минувшую неделю дважды сопровождали военные самолеты РФ над воздушным пространством Балтийского моря. Об этом говорится в сообщении Минобороны Литвы.

defense.gov Истребитель НАТО

По данным оборонного ведомства, «воздушные инциденты» произошли 5 и 10 июля. Так, в первом случае истребители НАТО сопровождали самолеты Ту-134 и Ан-26, а во втором — самолет Ил-22.

Отмечается, что некоторые из российских воздушных судов с опозданием и некорректно предоставили планы полетов, а один самолет летел с отключенным радиолокационным ответчиком.