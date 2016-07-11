Киев, 11 июля, 2016, 13:51 — ИА Регнум. За прошедшуюю неделю в Донбассе число нарушений режима прекращения огня возросло в три раза, превысив 3 тысячи случаев, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент ИА REGNUM.

osce.org Обстрелянный дом в Донбассе

«373 обстрела зафиксировано в районе Широкино и Коминтерново — это самый высокий показатель с сентября 2015 года. В целом наблюдается резкое увеличение уровня насилия на прошлой неделе: количество обстрелов выросло в три раза по сравнению с предыдущей неделей, превысив 3 тысячи», — сказал Хуг.

Он сообщил, что вдоль трассы Светлодарск — Дебальцево зафиксировано 700%-ное увеличение нарушений режима тишины, на 60% возросло количество нарушений на окраинах Горловки, «горячей» точкой остается треугольник Авдеевка — Ясиноватая — аэропорт Донецка.

По словам представителя ОБСЕ, в Донбассе сохраняется высокая опасность активизации боевых действий, поскольку «позиции сторон конфликта находятся слишком близко друг к другу».

Хуг добавил, что противоборствующие стороны не выполняют свои обязательства в части отвода тяжелого вооружения.

«Обе стороны используют те виды вооружения, которые запрещены Минскими договоренностями. Например, 29 июня наши наблюдатели видели колону из трех САУ и девять танков, которые двигались на север возле подконтрольного так называемой ЛНР Чернухино. В воскресенье наблюдатели видели шесть гаубиц, которые переводили на юг возле подконтрольного официальному Киева Бахмута», — отметил представитель миссии.