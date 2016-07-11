Великий Новгород, 11 июля, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Компания IKEA планирует 7 сентября 2016 года открыть в деревне Подберезье Новгородской области фабрику по производству мебели с выходом на полную мощность в 2018 году. Об этом сегодня, 11 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства области по итогам визита главы региона Сергея Митина на производство.

danielsamish.com Мебельная фабрика

«В сентябре завод приступает к производству мебели. Всего компания имеет на территории России четыре предприятия, одно из самых больших по площади — в Новгородской области», — сообщил Митин, отметив, что «правительство Новгородской области будет всячески помогать в реализации этого проекта».

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 3,9 млрд рублей. С февраля нынешнего года фабрика уже работает в тестовом режиме. Основным сырьём для производства мебели являются ламинированные древесно-стружечные плиты, которые также производятся ООО «ИКЕА Индастри Новгород» на заводе в Подберезье. На новой фабрике уже работают 140 человек, всего на предприятии — 462 работника.

Напомним, группа компаний «ИКЕА Индастри» в январе 2013 года приобрела завод, построенный немецкой компанией Pfleiderer в 2006 году в деревне Подберезье Новгородской области.