Барнаул, 11 июля, 2016, 13:41 — ИА Регнум. По сравнению с периодом 2003−2012 годов объемы строительства и реконструкции дорог в Алтайском крае удвоены. Об исполнении поручения президента РФ информирует Алтайглавстрой.

Алтайглавстрой Дорожные работы в Алтайском крае

«В целях исполнения поручения Президента РФ, с 2013 по 2022 год в Алтайском крае необходимо ввести в эксплуатацию не менее 552 км автодорог, то есть в среднем вводить 55 км в год. С 2013 по 2015 год включительно фактически построено и реконструировано 198 км дорог. В текущем году планируется построить и реконструировать 60 км дорог, в том числе более 16 км мостовых сооружений», — пояснили в Алтайглавстрое.

Строительство и реконструкция дорог ведутся в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года», а также за счет иных межбюджетных трансфертов в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» и средств дорожного фонда Алтайского края.

Всего в 2016 году по программе развития сельских территорий и строительства дорог с твердым покрытием в регионе будет построено более 28 км подъездов к 12 селам и 3 предприятиям сельхозпереработки. На эти цели из краевого и федерального бюджетов будет направлено 364 млн рублей и 297 млн рублей соответственно. Среди объектов текущего года строительство новой дороги до с. Усть-Чагырка в Краснощековском районе, которая не только имеет высокую социальную значимость для жителей населенных пунктов Усть-Чагырка и Чинета, но и служит единственным проездом для туристов к территории знаменитого Тигирекского заповедника. Общая протяженность дороги составит 5 км, из которых 1,3 км пройдут по территории с. Усть-Чагырка. За пределами населенного пункта трасса будет щебеночной, а в селе дорожное полотно выполнят из асфальтобетонной щебеночной смеси.

За счет иных межбюджетных трансфертов в объеме 526 млн рублей в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» в текущем году продолжается реконструкция автомобильной дороги Павловск — Ребриха — Буканское со строительством путепровода через железнодорожные пути, а также начался второй этап реконструкции автодороги Барнаул — Камень-на-Оби — гр. Новосибирской области. В эксплуатацию будет введено 5,4 км дороги. Интенсивность движения на этих трассах превышает 10 тыс. автомобилей в сутки, и реконструкция позволит обеспечить должный уровень безопасности движения.

Еще 25 км краевых автодорог и мостов будет введено в 2016 году за счет средств краевого дорожного фонда в объеме более 529 млн рублей.

Начальник «Алтайавтодора» Василий Мотуз рассказал, что по итогам первого полугодия выполнены плановые работы по содержанию дорожных объектов Алтайского края. Специалисты наносят дорожную разметку, обустраивают откосы, устанавливают ограждения и знаки. «Мы делаем все, чтобы водители и наши гости правильно ехали и не блуждали в Алтайском крае. Плановые ремонтные работы идут на тех направлениях, где мы ожидали гостей в связи с юбилеем народного артиста России Валерия Золотухина», — отметил Василий Мотуз. В настоящее время в крае строят шесть мостов и еще шесть ремонтируют.

Всего в регионе — более 700 мостов, 50 из них нуждаются в ремонте. Также идут работы по устранению «слабых» мест на дорогах, выявленных в ходе паводка в 2014 и 2015 годах. Предприятия дорожного комплекса намерены до завершения теплого времени года закончить все работы на объектах и начать подготовку к следующему году, провести торги, приступить к завозу материалов с наступлением зимы, когда дороги менее всего подвержены разрушениям.