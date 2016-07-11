Минск, 11 июля, 2016, 13:41 — ИА Регнум.

Kevin Cortopassi Ночной клуб

Об участившихся случаях задержания полицией Китая белорусок, которые незаконно работали на территории КНР, проинформировало 11 июля МВД Белоруссии.

«Так, в марте текущего года в провинции Чжецзян водворены в следственный изолятор четыре девушки, которые были задержаны в одном из ночных клубов Китая. Соотечественницы работали в качестве танцовщиц без наличия трудовых виз и других необходимых документов. После СИЗО нарушительницы были депортированы из Китая с запретом въезда в страну сроком на пять лет, — сообщили в МВД РБ. — После этого случая задерживались еще четыре белоруски по тем же основаниям».

В июне полиция КНР задержала гражданку Белоруссии, которая без разрешения проживала в Китае и незаконно работала танцовщицей в ночном клубе. «Она не смогла выплатить штраф, поэтому месяц отбывала наказание в тюрьме. Установлено, что в Китай ее пригласил знакомый из Ирака, который в последующем обеспечивал ее пребывание в стране», — отметили белорусские милиционеры.

«Вербовщики, как правило, работают через интернет. Для оформления китайских виз белорусок приглашают в Москву (несмотря на наличие посольства КНР в Минске) либо рекомендуют обращаться к турфирмам-посредникам, оказывающим содействие в оформлении документов для выезда за границу, — проинформировало белорусское министерство. — В Китае работодатель, пользуясь зависимым положением девушек, а также незнанием ими языка, выставляет им неприемлемые требования, иногда склоняя их к занятию проституцией. В случае отказа он не платит зарплату, отказывается оформлять визы, предоставлять жилье и даже изымает паспорта».

Отметим, что посольство КНР в Белоруссии не отличается активностью в информировании граждан республики о трудовой миграции в Китай. Вместе с тем власти Белоруссии, уделив большое внимание привлечению в Минск сетей казино из России и не отказавшись от идеи развития «секс-туризма», мало что могут предложить «стратегическим партнёрам» из КНР, о чём свидетельствует статистика взаимной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая 22 июня в Минске на «Всебелорусском народном собрании», президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о «годе культуры» и заявил: «Белоруссия сегодня цитадель традиционной культуры и морали. Так будет всегда!» Статистика, однако, свидетельствует о том, что подобные заявления нуждаются в обосновании.