Таллин, 11 июля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Группа депутатов Европарламента посетила 9−10 июля с визитом Сирию, чтобы на месте ознакомиться с гуманитарной ситуацией. Об этом ИА REGNUM сегодня, 11 июля, сообщили в таллинском бюро европарламентария от крупнейшей оппозиционной левой Центристской партии Эстонии Яны Тоом, отметив, что вместе с нею в состав делегации входили Хавьер Коусо Пермуй (Испания, Объединенная левая фракция ЕП) и Татьяна Жданок (Латвия, Зеленые / Европейский свободный альянс).

postimees.ee Встреча европарламентариев от Эстонии и Латвии с Башаром Асадом

В первый день визита европарламентарии встретились с председателем сирийского Народного совета (парламента) Хадией Аббас, а также с православным патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X. Евродепутаты встретились также с духовным лидером мусульман, муфтием Сирии шейхом Ахмадом Хассуном, который отметил, что его призывы к миру и к диалогу между конфессиями вызывали бурные овации во время его визита в Европарламент в 2008 году, но не привели ни к каким практическим результатам. Кроме того, евродепутаты посетили центр для перемещенных лиц и больницу, где лечат людей, потерявших конечности, и изготавливают для них протезы.

«И руководители сирийского государства, и люди на улицах пытались донести до нас простую мысль: санкции наносят огромный ущерб простым сирийцам. Главврач больницы едва сдерживал эмоции, рассказывая, что оборудование и технологии, которыми они вынуждены пользоваться, не позволяют сделать того, на что способна современная медицина, — заявила Тоом и добавила: — Если цель санкций состоит в ограничении военной мощи режима, то неясно, какое отношение к этому имеет изготовление протезов для безногих и безруких сирийцев и еда для тех, кого война лишила крова».

В ходе визита состоялась полуторачасовая встреча с президентом Сирии Башаром Асадом, который подчеркнул, что его страна противостоит мировому терроризму и от успеха этой борьбы зависит безопасность окружающих стран, а также Европы. Именно на подконтрольных Дамаску территориях находится 80% перемещенных лиц, и эти люди сейчас нуждаются в помощи, отметил он. По словам Асада, европейцам пора понять: Сирия — тыл Европы, но она не станет тылом Америки.

По пути в Дамаск евродепутаты также провели в Бейруте встречи с лидерами ряда парламентских партий Ливана, с которыми обсудили гуманитарные вопросы и проблемы региональной безопасности. По словам депутатов, итоги визита не оставляют места для сомнений: дискуссия о политике в отношении Сирии должна быть возобновлена.

Напомним, санкции против Сирии были введены Евросоюзом в 2011 году. Последний раз их продлили в мае 2016 года до июля 2017 года.