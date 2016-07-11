Москва, 11 июля, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Банк России повысил официальный курс рубля к основным валютам — доллару США и евро — на 12 июля, сообщает регулятор.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы доллара и евро

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем подешевел на 4,64 коп. и составил 64,20 руб.

Курс евро к рублю снизился на 35,32 коп. — до 70,81 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанной по официальным курсам, составляет 67,17 руб. (снизилась на 18,4 коп).