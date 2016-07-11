Ростов-на-Дону, 11 июля, 2016, 13:28 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону пикет за отставку сити-менеджера Ростова-на-Дону Сергея Горбаня признан состоявшимся. Проведение митинга было согласовано с городскими властями, на акцию протеста собрались около 30 человек. Одним из поводов встречи стали трагические последствия ливня, который буквально затопил город 30 июня, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Нулевой километр в Ростове-на-Дону

Митингующие припомнили действующему главе ростовской администрации не только утонувшую в дождевой воде девочку, но другие проблемы, на которые власть не обращает внимание. Среди них — многокилометровые пробки, платные парковки, передача РПЦ здания театра кукол, сфера ЖКХ. По мнению протестующих, на их воззвания к системному подходу к решению проблем никто не откликается.

Участники акции протеста, которую организовали оппозиционные партии, собрали живые подписи, которые передадут в гордуму. Просят горожане и вернуть прямые выборы мэра, надеясь на честность проведения голосования.

Напомним, что из-за стихии, которая разгулялась в Ростове-на-Дону 30 июня, в городе был введен режим ЧС. В результате непогоды десятки машин оказались затоплены, их течением воды сносило в груду. В море превратилась Привокзальная площадь, с которой откачали более 10 тыс. кубометров воды. А на проспекте Буденновском погибла школьница, попытавшаяся перейти дорогу. 13-летняя девочка утонула, захлебнувшись в потоке воды. Более 10 человек получили травмы, а магазины, подвалы, цокольные этажи, подземные переходы оказались в воде.

Сразу же после урагана на популярном сайте была создана петиция за отставку градоначальника Сергея Горбаня. К президенту РФ Владимиру Путину обращаются горожане, которые считают, что Горбань со своими обязанностями не справляется. Подписали обращение почти 8 тыс. человек.

Ранее по теме: Ростовчане просят президента Путина об отставке сити-менеджера Горбаня

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последствия непогоды уже поплатился работой глава городского управления ГО и ЧС Артур Хостов, которого отстранили от должности. Но в наводнении, которое спровоцировал сильный дождь, по мнению экспертов, виноваты система ливневой канализации и многоэтажные застройки.