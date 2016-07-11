Томск, 11 июля, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил список кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в областную Законодательную думу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это решение губернатор озвучил на конференции томского регионального отделения партии.

gorod-uspeha.com Флаг« Единой России»

«Третье воскресенье осени станет экзаменом как для власти, так и для ее партии, — сказал губернатор Сергей Жвачкин. — Экзаменационная комиссия — наши избиратели. И этот осенний экзамен «Единая Россия» должна выдержать с честью».

Сергей Жвачкин заявил, что в случае избрания не планирует продолжить свою работу в качестве областного депутата. «Думаю, все прекрасно понимают, что я не иду в областную думу за депутатским мандатом. Но если кто-то думает, что я иду на эти выборы «свадебным генералом», тот очень сильно ошибается. Я не вижу для себя возможности на этих выборах где-то отсидеться и могу сказать всем кандидатам в депутаты: буду участвовать вместе с вами во встречах и спокойной жизни не дам никому», — сообщил Сергей Жвачкин.

Напомним, выборы в областной парламент состоятся в единый день голосования 18 сентября 2016 года.

В конце июня партия «Единая Россия» также выдвинула кандидатов на выборы в Государственную думу седьмого созыва. На федеральных выборах Томскую область представят депутат Законодательной думы региона, директор медицинского объединения «Здоровье» Татьяна Соломатина и вице-спикер думы города Томска, главный врач областного перинатального центра Ирина Евтушенко.