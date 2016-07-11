Москва, 11 июля, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Российская Федерация (РФ) всегда осуждала идеи бойкотов Олимпийских игр. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос сотрудников СМИ.

olimpiada-rio.ru Олимпиада Рио 2016

«Россия всегда осуждала идеи бойкотов и никогда не была сторонницей таких идей», — сказал представитель Кремля, добавив, что спортсмены РФ намерены отстаивать свое право участвовать в летней Олимпиаде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ответила отказом 135 российским спортсменам, направившим просьбы о допуске на международные соревнования и Олимпийские игры.

Положительный ответ получила только легкоатлетка Дарья Клишина.

Читайте также: ОКР надеется через суд добиться допуска легкоатлетов из РФ на Олимпиаду