Душанбе, 11 июля, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Кодекс поведения сотрудников правоохранительных органов разработало Министерство внутренних дел Таджикистана. На официальном сайте ведомства документ опубликован на таджикском языке.

Мужчины в тату-салоне, 1920-е

Сотрудник милиции обязан поддерживать конституционный строй страны, быть преданным проводимой президентом политике. Он обязан соблюдать права задержанного и суметь при необходимости оказать ему медпомощь.

Согласно новым нормам, запрещено брать на работу в милицию своих родных, а если начальником назначен родственник, то милиционер обязан подать в отставку.

В МВД позаботились также и о внешнем виде своих сотрудников. Согласно новым нормам, каждый из блюстителей закона должен быть гладко выбрит, коротко подстрижен, не рекомендовано носить ювелирные украшения, кроме обручального кольца, также введен запрет на татуировки. Кроме того, сотрудников правоохранительных органов обязывают следить за своей речью и не использовать тюремно-лагерный жаргон.