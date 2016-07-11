Ставрополь, 11 июля, 2016, 13:14 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Хор

В Ставрополе бывший директор гимназии № 25 осужден за взяточничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Как ранее сообщало ИА, бывший директор гимназии № 25 Ставрополя Владимир Зубков в июне 2015 года получил от мужчины взятку в размере 50 тысяч рублей. За это он обещал зачислить в учебное заведение двух детей.

После инцидента он сразу же был отстранен от должности. И теперь он признан виновным в получении взятки.

Судом Зубкову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Примечательно, что гимназия №25 считается одной из самых успешных в городе. Она неоднократно входила в число 500 лучших школ России.

Этот приговор поставил точку в очередном коррупционном деле в сфере образования Ставрополья. По итогам 2015 года эта сфера была признана самой коррумпированной в регионе. В 2016 году следствие уже возбудило целый ряд новых уголовных дел.

Накануне сообщалось, что ректор Института Дружбы народов и начальник отдела вуза заподозрены во взяточничестве и коммерческом подкупе. Следствие располагает данными, что ректор и начальник отдела не только попались на взятке в 120 тысяч рублей за выдачу диплома, но и глава вуза пыталась откупиться от полицейского взяткой в размере 21 200 долларов США.

На днях ИА REGNUM сообщало о выявлении более 20 фактов взяточничества студентов Ессентукского филиала Ставропольского педагогического института на сумму более 200 тысяч рублей. Возбуждено сразу 12 уголовных дел по фактам дачи взяток за экзамены. И.о. заведующей и преподаватель кафедры русского языка и литературы этого вуза попали под статьи о взяточничестве.

В следственных органах края находится еще целый ряд коррупционных дел в сфере образования. А в суде Ставрополя рассматривается самое громкое дело в этой сфере: дело экс-главы Минобра края Василия Лямина, которого судят за взятку в 1 млн рублей.