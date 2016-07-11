Барнаул, 11 июля, 2016, 13:13 — ИА Регнум. В алтайском райцентре Шипуново накануне завершилось массовое мероприятие регионального масштаба — Олимпиада сельских спортсменов. Как сообщает официальный сайт региона, на отборочных этапах олимпиады выступали представители всех 59 сельских территорий края, в общей сложности это более 3,5 тыс. спортсменов. А на финальные состязания прибыли команды 54 районов, в составе которых более 1,5 тыс. участников.

Станислав Хазиев Олимпиада сельских спортсменов

«Спортсмены Алтайского края получили лицензии на участие в летней Всемирной Олимпиаде. Обладателями путевок стали шесть спортсменов и 10 паралимпийцев, представляющих Алтайский край. Это ровно в два раза больше, чем на предшествующей летней олимпиаде. Это свидетельство того, что спорт в Алтайском крае находится в хорошей форме, развивается и вовлекает все больше населения. Сегодня отечественный спорт находится в ситуации жесткого внешнего прессинга. Мы всегда говорили, что спорт вне политики. Но далеко не все, провозглашая эти принципы, ведут себя в соответствии с ними. Мы должны, в том числе, результатами финальной части Олимпиады сельских спортсменов доказать населению края и стране, что спорт в регионах живет и достойно развивается. В нас присутствует хороший спортивный, естественный драйв. Мы надеемся доказать это успешным выступлением спортсменов Алтайского края в составе национальной сборной на летней олимпиаде», — напутствовал участников сельской олимпиады губернатор Александр Карлин.

По оценке судьи международной категории Ларисы Ганихиной (Новосибирск), которая не просто наблюдала в течение нескольких дней за всеми перипетиями соревнований Олимпиады сельских спортсменов Алтая, но и была главным судьей соревнований по настольному теннису, все соревнования были организованы на высоком уровне. «У нас выступали порядка 16 кандидатов в мастера спорта. Для Олимпиады сельских спортсменов это очень высокий уровень, он показывает, что в селах края сформирована хорошая база для занятий спортом. Участники классно экипированы, они играют хорошими ракетками и мячами. В этом тоже виден уровень команд и отношение к спорту в регионе. Надо сказать, что команды все равные по мастерству, что спортсмены Алтайского края часто выступают на соревнованиях у нас в Новосибирске, мы их хорошо знаем. На соревнованиях, которые я провожу, бывают спортсмены из райцентров и сел Алтайского края. У нас такого нет, у нас играет город, а у вас хорошо выступают и сельские спортсмены. Этому можно позавидовать. И на сельской олимпиаде все продумано очень хорошо, все отлажено, организаторы просто молодцы», — констатировала Лариса Ганихина.

В заключительный день соревнований прошли финалы в игровых командных видах спорта — футболе, баскетболе и волейболе. Представители Благовещенского района выиграли турнир в мужском баскетболе. Впрочем, мощное и ровное выступление благовещенцев практически во всех видах соревнований (они первенствовали также в женском пляжном волейболе, настольном теннисе, полиатлоне и конном спорте) сняло вопросе о победителе олимпиады ещё до её окончания, — отмечают в Алтайспортуправлении.

Второе место заняла команда Шипуновского района, третье — Павловского. В шестёрку сильнейших вошли также сборные Поспелихинского, Смоленского и Алтайского районов.

Следующую летнюю Олимпиаду сельских спортсменов Алтайского края через год примет Поспелиха.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на предстоящих XXXI летних Олимпийских играх Алтайский край намерен удвоить представительство своих спортсменов. Не менее 10 из них имеют высокие шансы завоевать медали.