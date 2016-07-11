Москва, 11 июля, 2016, 13:12 — ИА Регнум. В Москве станция метро «Минская» будет построена до конца 2016 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, инспектируя ход работ на строящейся станции «Минская» Калининско-Солнцевской линии. На базе станции планируют сформировать ТПУ между метро и Киевским направлением ЖД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство метро

«Мы продолжаем активное строительство ветки метро «Солнцевская». Самая сложная из них — это «Минская». Строительство идет с небольшим отставанием. Я надеюсь, что коллеги догонят и сдадут в срок», — заявил мэр.

По его словам, на базе станции метро «Минская» и платформы Киевского направления железной дороги также будет сформирован ТПУ.

«Минская» важна тем, что находится возле «Парка Победы», и для больших мероприятий она необходима. Во-вторых, мы с руководством Российских железных дорог договорились на Киевском направлении железной дороги сделать платформу. Таким образом, здесь формируется транспортно-пересадочный узел между метро и Киевским направлением железной дороги», — добавил Собянин.

Напомним, изначально «Минская» должна была стать технической на перегоне «Парк Победы» — «Ломоносовский проспект», но в 2013 году было решено построить полноценную станцию. Сейчас «Минская» строится в составе участка «Парк Победы» — «Раменки» и располагается под улицей Минская на участке между Мемориальной мечетью и железнодорожным путепроводом.