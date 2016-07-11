Астана, 11 июля, 2016, 13:10 — ИА Регнум. 2,6 млн штук молоди ценных видов рыб выпустили в Урал, сообщило сегодня, 11 июля, Министерство сельского хозяйства республики.

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«Около 2,6 млн штук молоди осетровых пород рыб были выпущены из выростных прудов Атырауского и Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода в реку Урал. Из них 900 тысяч штук молоди русского осетра и 1,7 млн штук молоди севрюги», — говорится в сообщении ведомства.

Минсельхоз уточняет, что в стране в рамках бюджетной программы «Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира» работают предприятия по воспроизводству рыбных ресурсов. Каждый год они выращивают и выпускают в естественную среду обитания порядка 168,4 млн штук молоди ценных видов рыб.

Напомним, что воспроизводство рыбы — вопрос актуальный для Казахстана.

«По данным казахстанского агентства прикладной экологии, популяция осетровых за три года снизилась с 3 до 1,3 миллиона особей. То есть в среднем ежедневно уничтожается около 2000 рыб. При подобной динамике к грани полного исчезновения осетровых мы должны подойти в пределах 4−5 лет», — сообщал в 2013 году заместитель генерального прокурора республики Андрей Кравченко.

Казахстанский экономист Руслан Джусангалиев считает, что республика добывает рыбу хищнически. «У нас есть, в отличие от России, три евробилета по поставке казахстанской пресноводной рыбы в Европу. Евробилет — это разрешение, определенные квоты на ввоз переработанной рыбы на территорию Евросоюза. Вся Россия имеет два евробилета. Казахстан имеет три и выбирает все три», — отметил экономист.