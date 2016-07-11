Москва, 11 июля, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита на Валаам напомнил о героически погибших в Сирии российских военных. Об этом 11 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молитва

«Президент особо отметил, что нельзя забывать и про тех, кто и работает, и воюет, и, к сожалению, отдает свои жизни, служа нашему Отечеству. В этой связи он упомянул и про героически погибших российских летчиков в Сирии, которые отдали свои жизни для укрепления нашей с вами безопасности, сказал президент», — сказал Песков.

По его словам, глава государства «обратился с просьбой и к святейшему патриарху, и к другим священнослужителям не забывать тех, кто отдал свои жизни, и молиться за их память».

Напомним, ранее Владимир Путин поприсутствовал на торжественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря. Литургия прошла 11 июля в рамках дней празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа.

Торжественную литургию на Валааме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.