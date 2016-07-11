Москва, 11 июля, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Россия никогда не поддерживала идею бойкота спортивных событий. Об этом 11 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

lidtime.com Олимпийские кольца

«Россия всегда осуждала идеи бойкотов [Олимпиады] и никогда не была сторонницей таких идей», — сказал Песков.

В ответ на вопрос о том, будет ли РФ бойкотировать Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, он вновь отметил: «Россия всегда осуждала идею бойкотов».

Песков подчеркнул, что сейчас «не время для каких-то эмоциональных реакций, сейчас время для юридических действий, которые выполняются», а также напомнил, что «осталось совсем недолго до соответствующих судебных решений».

По словам пресс-секретаря главы государства, «в плане задействования всевозможного судебного инструментария российские спортсмены и те, кто защищает интересы российских спортсменов, будут задействовать все механизмы и идти до конца».

Напомним, ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение о недопуске всех российских легкоатлетов, кроме Дарьи Клишиной, к участию в международных стартах, в том числе в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.