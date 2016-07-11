Вологда, 11 июля, 2016, 13:03 — ИА Регнум. По оценкам представителей аптечного бизнеса, с начала года в Вологодской области фиксируется значительный рост продаж спиртосодержащих настоек.

krzys16 Настойки домашнего приготовления

«Ситуация напоминает то, с чем мы сталкивались в середине 90-х годов. Рост цен на алкоголь привел к тому, что граждане вновь обратили внимание на настойки. Берут настойки любых трав ‑ и пустырник, и боярышник, и валериану. Стоят они дешево, а эффект при употреблении, скажем, 30 милилитрового флакончика схож с употребление 40−60 грамм водки. Причем обойдется это покупателю в 30 рублей, что гораздо дешевле легального алкоголя. Потребляют и косметические средства. Например, для чистки и освежения кожи, жидкости для снятия макияжа и многое другое. За полгода, по нашим оценкам, рост потребления в этих сегментах составил 30−40%», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM владелец аптечного пункта Полина Демидова.

Похожая ситуация и на федеральном уровне. Минздрав РФ предложили запретить торговать спиртосодержащими лекарствами через интернет и блокировать сайты, предлагающие такой товар. Это предложение уже закреплено в «дорожной карте» по стабилизации ситуации и развитию конкуренции на алкогольном рынке. Рассматривает ведомство и ограничительные меры для реализации через аптечную сеть. В частности, может быть введено ограничение приобретение спиртосодержащих настоек в одни руки и отмена акцизных льгот на такую продукцию. Прорабатываются на уровне Правительства и вопросы, связанные с реализацией жидких парфюмерно-косметических средств.

В Законодательном Собрании Вологодской области также готовят поправки в федеральное законодательство, которые должны, по мнению парламентариев, усложнить жизнь тем, кто употребляет настойки и всевозможные лосьоны не по назначению.

«Мы уже готовим проект федерального закона, который предлагает лицензирование деятельности по продаже жидких парфюмерно-косметических средств с содержанием этилового спирта более 25%, а также ввести запрет на реализацию такой продукции в нестационарных торговых объектах и в ночное время. Такими жидкостями торгуют даже возле школ и детских садов, а запретить это никто не может — нет оснований», — рассказал нашему агентству председатель регионального ЗСО Георгий Шевцов.

Предполагается, что документ может быть разработан и направлен на федеральный уровень до конца этого года.