Москва, 11 июля, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин намерен удовлетворить прошение детского омбудсмена Павла Астахова относительно отставки. Об этом 11 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Muzhik Павел Астахов

«Имеется понимание, что после выхода из отпуска будет удовлетворена его просьба об отставке», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле пока не имеют утверждённых кандидатур на должность детского омбудсмена.

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что детский омбудсмен Павел Астахов написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Впоследствии информацию подтвердили в Кремле. Скандал с Астаховым разразился после его посещения детской больницы, где находились дети, выжившие в сплаве в Карелии. Астахов задал вопрос одной из девочек: «Ну что, поплавали?», чем вызвал бурю негодования со стороны общественности.