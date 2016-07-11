Самара, 11 июля, 2016, 13:01 — ИА Регнум. На должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области назначен полковник полиции Бакытжан Косетов, а начальником управления по вопросам миграции в регионе стал подполковник Максим Запорожченко. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД области. По какой причине прежние начальники покинули свои посты, не уточняется, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Приказ подписан 11 июля 2016 года начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенантом Сергеем Солодовниковым.

Отметим, что полковник Бакытжан Косетов родился в 1970 году в Казахстане, имеет два высших образования: экономика и организация сельского хозяйства, а также специальность, полученную в Омской академии МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с преступностью в сфере экономики КМ ОВД Советского района Омска. До назначения в Самарскую область занимал должность замначальника управления внутренних дел по экономической безопасности УВД по Омской области. В августе 2011 года был назначен на должность замначальника полиции (по оперативно-розыскной работе) в Самарскую области.

Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области — подполковник Максим Запорожченко родился в Самаре, закончил Самарский филиал Саратовского юридического института МВД России по специальности «правоохранительная деятельность», квалификация «юрист». Службу в органах внутренних дел начал в 2000 году оперуполномоченным подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. В дальнейшем проходил службу на различных, в том числе руководящих должностях, в подразделениях органов внутренних дел в Самаре. В июле 2011 года был назначен на должность начальника Отдела лицензионно-разрешительной работы Управления МВД России по Самаре. Женат, имеет двух детей.