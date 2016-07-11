Москва, 11 июля, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не знает, подписал ли глава государства РФ Владимир Путин указ об отставке уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока не знаю», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом представитель Кремля добавил, что отставка Астахова будет принята, утвержденных кандидатур на этот пост пока нет.

Ранее ряд СМИ сообщил, что детский омбудсмен Павел Астахов написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Поводом для разворачивания кампании против Астахова стала его фраза, сказанная во время встречи с девочкой, пострадавшей в результате крушения лодок на Сямозере в Карелии.

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