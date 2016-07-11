Владикавказ, 11 июля, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Северная Осетия уверенно вступает в предвыборный период. Об этом заявил председатель республиканского парламента АлексейМачнев, подводя итоги весенне-летней сессионной деятельности высшего органа законодательной власти. Как сообщает 11 июля корреспондент ИА REGNUM, спикер призвал коллег сосредоточить свои силы на предстоящих выборах.

Resizia Выборы

«Подводя итоги полугодия, считаю, что депутаты поработали плодотворно и, что особенно важно, эффективно. Вопросы, которые были запланированы нами, рассмотрены и детально проработаны. Кроме того, мы вступаем в предвыборный период, нам предстоят выборы в районные собрания пяти муниципальных образований, затем нас ожидают выборы депутатов в Госдуму России и, наконец, нам предстоит избрать главу РСО-Алания. Это крайне большая ответственность, как населения, так и всех депутатов. Это напряженный, еще раз повторюсь, ответственный, но вместе с тем и очень интересный период жизни нашей республики.

Мне хотелось бы обратиться ко всем жителям Северной Осетии с просьбой проявить максимальную активность, обязательно прийти на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию, проголосовать за того кандидата, политическую партию, чьи идеи и взгляды им близки, сделать тот выбор, который они считают единственно верным. Глубоко убежден, что нами, как всегда, будет проявлена высокая политическая грамотность и выборы пройдут на должном уровне», — сказал руководитель североосетинского парламента.

Однако, как считают местные эксперты, предвыборная борьба в республике будет проходить в жесткой конкуренции. За депутатские мандаты в нижнюю палату федерального парламента и в районные собрания представителей готовы бороться члены КПРФ, «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и «Патриотов России». В этих партийных структурах уже определены кандидаты в депутаты. Например, в Ардонском районе предварительное голосование по выдвижению региональным отделением «Единой России» кандидатур на муниципальные выборы завершилось громким скандалом. Политсовет районного отделения «ЕР» отказался признать его результаты.

Интрига предстоящих выборов заключается в выдвижении кандидатуры будущего главы РСО-Алания. Избирателям, конечно же, небезразлично, кто станет следующим руководителем региона. Пока лидеры республиканских отделений федеральных политических партий не называют претендентов на эту высокую должность. Многие считают, что одним из них будет временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии ВячеславБитаров. Он поведет североосетинских единороссов на выборы в Госдуму, ему доверили возглавить региональный список «ЕР».

Напомним, что по действующему законодательству в РСО-Алания отменены всенародные выборы главы. Правом выбора наделены депутаты республиканского парламента, которые представляют от каждой фракции по три кандидатуры на должность главы республики. В соответствии с учетом предложений федеральных политических партий, представленных в парламенте Северной Осетии, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на пост главы РСО-Алания будут внесены три кандидатуры. 18 сентября депутатам предстоит тайным голосованием выбрать одного из них главой Северной Осетии.