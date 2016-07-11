Москва, 11 июля, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Возобновление продаж туров в Турцию на российском рынке и огромный спрос российских туристов на отдых в Турции застало врасплох туроператоров, предлагающих отдых в странах Средиземноморья — на Кипре, в Греции, Испании и Болгарии. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), цены на эти направления после возобновления продаж туров в Турцию упали в среднем на 10−11%. Это очень незначительное снижение цен для того, чтобы заставить российских граждан предпочесть Турцию, с которой у России соглашение о безвизовом въезде, странам Евросоюза, где для отдыха необходимо сначала получить шенгенскую визу, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

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«Безвизовый въезд — самое главное преимущество Турции по сравнению с Южной Европой. Другое конкурентное преимущество турецкого направления — прекрасно развитая туристическая инфраструктура и отдых по системе «все включено», который практикуется даже в отелях 3 звезды, а также отличные возможности для семейного отдыха, в том числе — отдыха с детьми дошкольного возраста», — отметила эксперт.

По ее мнению, «для того чтобы Европа смогла отвлечь из Турции значительное число граждан России, туроператорам, продающим европейские направления, необходимо снизить цены на эти направления примерно на 40−50%, причем без искусно завуалированного обмана (например, когда в стоимость дешевого отдыха в какой-либо европейской стране не включается питание либо указывается цена без авиабилета и т.д.)».

«Впрочем, по данным недавнего социологического опроса на портале Superjob, посетителями которого в основном являются представители среднего класса в возрасте 25−45 лет, только 5% опрошенных посетителей портала (были опрошены свыше 1000 человек) планируют отдохнуть в Турции в этом году, а 44% запланировали отдых в других местах. Однако всего 8% заявили, что не поедут в Турцию принципиально, поэтому указанные данные нельзя считать аргументом в пользу того, что, российский средний класс при наличии денег выбирает для отдыха иные страны, кроме Турции», — считает Мильчакова.

«Отдых в России и Турции находится все-таки в разных ценовых сегментах и отличается по качеству, поэтому курорты Турции и России на данный момент (если не считать Сочи) друг другу не конкуренты», — высказала свое мнении эксперт.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на продажу туристических путевок в Турцию. Уже через три дня часть туроператоров заявила, что Турция моментально стала самым популярным направлением для отдыха граждан РФ. Другие, наоборот, что туристы пока не торопятся покупать билеты, опасаясь терактов.