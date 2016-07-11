Рига, 11 июля, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В возглавляемой Канадой многонациональной боевой группе батальонного уровня, которая прибудет в Латвию в первой половине 2017 года, будет 1000 военнослужащих, половину из которых будут составлять канадцы, сообщает BNS со ссылкой на посла Канады в Латвии Алена Осера.

military.com Военнослужащие НАТО

В ближайшее время начнутся консультации ответственных учреждений в Латвии и Канаде по вопросам логистики, сроков и механизма размещения сил, и странах, которые будут участвовать в боевой группе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии будет размещена боевая группа канадских военнослужащих с внушительным арсеналом военной техники, заявил в пятницу, 8 июля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает LETA.

Как стало известно, Канада возьмет на себя руководство латвийской группой (батальоном) и станет одной из четырех стран, руководящих расширенным военным присутствием НАТО в Восточной Европе.

Канада также подтвердила свою готовность обеспечить шесть истребителей «CF-18» для патрулирования воздушного пространства стран Прибалтики. Также, в составе постоянной тактической группы НАТО будет участвовать фрегат канадского флота.

В свою очередь министр обороны Латвии Раймонд Бергманис назвал присутствие канадских военных в Латвии «очередным подтверждением важности трансатлантических связей», отметив, что «предстоит выполнить задачи по приему боевой группы».

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