Таллин, 11 июля, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Министр окружающей среды Эстонии, член Союза правых партий «Отечество — Республика» Марко Померанц подписал постановление о приведении в порядок бывших торфяных промышленных территорий. Об этом сегодня, 11 июля, сообщило эстонское Raadio 4 со ссылкой на вице-канцлера Министерства окружающей среды Адо Лыхмуса.

Yurchuk A Торфяники

По его словам, 5 млн евро на данные цели выделены из целевых фондов Европейского союза, всего планируется вернуть к первоначальному состоянию порядка 10 тыс. га использованных торфяников.

Государственная программа предусматривает два этапа. Первый — с 2017 по 2020 годы — направлен на восстановление уровня воды в торфяниках до должного уровня. С 2020 года по 2023 годы на территориях будет проведена работа по восстановлению первоначальной флоры.

Эксперты считают, что сама процесс может занять не один десяток лет. Бывшие промышленные поля по разработке торфа были заброшены более 20 лет назад и представляют из себя обширные территории с сухими почвами. Подобное обстоятельство уже неоднократно провоцировало крупные лесные пожары в жаркую летнюю погоду.