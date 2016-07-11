Луганск, 11 июля, 2016, 12:55 — ИА Регнум. На Луганщине предварительное общественное голосование — праймериз по выбору кандидатов в органы местного самоуправления — может состояться в октябре в Луганске. Об этом 10 июля в эфире телеканала «Луганск 24» заявила заместитель руководителя администрации главы ЛНР Марина Филиппова.

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«Этот проект будет реализовываться пока только в г. Луганск… Это действительно проект, который призван, прежде всего, определить нашу готовность к избирательному процессу, определить общественных лидеров на нашей территории, которые хотят себя проявить, которые полностью поддерживают то движение, которое идет в республике», — сказала Филиппова.

Она сообщила, что ЛНР не будет тратить бюджетные средства на проведение праймериз.

«Это тратой бюджетных средств не будет вообще. Я хочу сразу всех успокоить, чтобы на эту тему не было разговоров… Это предварительное общественное голосование инициировано общественным движением «Мир Луганщине» и ОД «Луганский экономический союз», — подчеркнула Филиппова.

По ее словам, в предварительном голосовании смогут принять участие украинские партии, которые не поддерживали проведение «АТО».

«Те политические силы, которые действием или бездействием поддерживали так называемую антитеррористическую операцию, а фактически войну на нашей территории, естественно, принимать участие в подобных общественных проектах не имеют морального права», — считает Филиппова. Правда, о каких конкретно политических силах Украины может идти речь — представитель республики не уточнила.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля глава ДНР Александр Захарченко заявил о начале проведения праймериз в республике. По его словам, на первом этапе будет проведено предварительное общественное голосование в Донецке. При этом Захарченко не сообщил о конкретных датах и подробностях подготовки к выборам. Глава ДНР считает, что праймериз не противоречат Минским договоренностям, так как носят «исключительно предварительный характер и призваны прояснить общие настроения и предпочтения жителей».

До этого глава ЛНР Игорь Плотницкий сказал, что власти республики изучают возможность проведения предварительного общественного голосования в рамках подготовки к местным выборам. Он отметил, что ЛНР готова провести местные выборы в республике без согласования избирательного законодательства с Киевом.