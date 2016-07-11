Барнаул, 11 июля, 2016, 12:53 — ИА Регнум. По итогам 1-го квартала 2016 года общий объем инвестиций в экономику Алтайского края за январь — март 2016 года составил 9,5 млрд руб., из них по крупным и средним предприятиям — 4,8 млрд рублей. Такие данные заместитель губернатора, начальник Главного управления экономики и инвестиций Николай Чиняков озвучил в ходе совещания с инвестиционными уполномоченными органов исполнительной власти Алтайского края и администрации Барнаула, на котором обсудили итоги инвестиционной деятельности в крае и определили перспективы ее развития в 2016 году.

официальный сайт Алтайского края Алтайский край рассчитывает на улучшение инвестиционного климата

В разрезе отраслей 13,8% инвестиций направлены в сельское хозяйство, 16% — в обрабатывающие производства, 19,4% — на транспорт и связь, 16,9% — на операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг.

«В ходе заседания обсудили вопросы по реализации крупных инвестиционных проектов в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, в электроэнергетике, строительной, туристической и других отраслях. Отобраны 84 проекта в отрасли сельского хозяйства и направлены в Минсельхоз России для получения государственной поддержки. В 34 муниципальных образованиях края ведется работа по заключению концессионных соглашений на объекты жилищно-коммунального хозяйства», — отмечает официальный сайт Алтайского края.

О конкурентоспособности товаров алтайских производителей, а также эффективности использования инвестиционных вложений свидетельствует цифра — объем отгруженной продукции предприятиями региона в этом году возрос почти на 5%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, основной задачей на 2016 год власти Алтайского края считают преодоление стагнации в промышленности и возврат к росту основных показателей.

«Задачи, сформулированные нами на 2016 год, — непростые. Но, невзирая на объективные трудности, инструменты поддержки промышленных предприятий остаются, поэтому есть смысл подумать, как включиться в существующие программы. К тому же у меня есть надежда на наши банки: может быть, они как-то переформатируют свое мышление, а может, правительство повлияет на этот процесс. Все-таки и ставка высоковата, и сроки короткие, и условия предоставления кредитов довольно жесткие. Эти обстоятельства мешают развитию промышленного комплекса. Ну и пожелание такое — мы должны удержать уровень промышленного производства. И, может быть, удастся выйти на 100 процентов к уровню прошлого года не в первом полугодии, а первом квартале. Нужно стремиться к росту, выходить из стагнации. Поэтому просьба ко всем руководителям предприятий: еще раз оценить свои резервы, свои возможности. Если есть какие-то мысли или предложения, советую обращаться в управление по промышленности. Возможно, вместе мы найдем решение», — об этом первый вице-губернатор Сергей Локтев говорил еще марте 2016 года.

Он также считает, что антироссийские санкции идут на пользу алтайской промышленности.

«Если вы помните, дефолт 1998 года был губителен для промышленных предприятий: произошло значительное снижение объемов промышленного производства, многие предприятия вообще остановились. Это привело к очень серьезным последствиям и для нашей экономики, и для социальной сферы. А на сегодняшний день мы должны констатировать, дефолтных явлений не наблюдается. Значит, надо использовать этот момент, чтобы серьезно закрепиться на рынках», — подчеркнул Сергей Локтев.

По расчетам краевых властей, годовой объем инвестиций в экономику Алтайского края должен составить 100 млрд рублей.