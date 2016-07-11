Париж, 11 июля, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд посетит пять стран — членов ЕС для продвижения проекта Европейского союза, заявили в его администрации 11 июля. Об этом сообщает Reuters.

tio.ch Франсуа Олланд

Как указано в заявлении администрации главы Елисейского дворца, поездка Олланда преследует цель «дать новый толчок» Европейскому проекту.

В планах президента посетить Португалию, Австрию, Чешскую Республику, Словакию и Ирландию.

Напомним, 23 июня в Великобритании прошел референдум по вопросу членства страны в Евросоюзе, на котором победили сторонники выхода Соединенного Королевства из ЕС.

После объявления результатов плебисцита в целом ряде стран блока прозвучали призывы к проведению подобных голосований, что в еще большей степени усилило опасения относительно сохранности блока после выхода Великобритании.