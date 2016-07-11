Владикавказ, 11 июля, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Во Владикавказе следственными органами Северной Осетии задержаны еще два сотрудника уголовного розыска городского УВД. Как сообщает 11 июля корреспондент ИА REGNUM, новые задержания полицейских связаны с расследованием резонансного уголовного дела по факту смерти жителя республики Владимира Цкаева.

Roma Yandolin Задержанный

Как рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по РСО-Алания, оперативникам — старшим лейтенантам полиции — предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия. По версии следствия, 31 октября 2015 года в отдел полиции УМВД России по городу Владикавказу был доставлен 39-летний местный житель, якобы подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью. Сотрудники уголовного розыска, превысив свои должностные полномочия, применили в отношении мужчины физическое насилие. В ночь на 1 ноября в бессознательном состоянии тот был доставлен из отдела полиции в реанимационное отделение республиканской клинической больницы и утром скончался.

Задержанный Владимир Цкаев оказался сотрудником Минсельхозпрода РСО-Алания, отцом двух малолетних детей. Родные, друзья и знакомые умершего считают, что в ходе допроса к потерпевшему были применены недозволенные методы и Цкаева просто забили до смерти. В связи с этим в городе Владикавказе прошла акция протеста, участники которой требовали найти и наказать виновных. Позднее подал в отставку руководитель североосетинской полиции генерал-лейтенант Артур Ахметханов.

Напомним, что за совершение данного преступления ранее были задержаны начальник отделения и пятеро сотрудников отдела уголовного розыска отдела полиции УМВД России по городу Владикавказу. По ходатайству следственных органов судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Всем задержанным предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и применении насилия.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следственных органов об избрании в отношении вновь задержанных сотрудников полиции меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Также напомним, что приговором Верховного суда Северной Осетии на 2,6 года лишения свободы осужден житель Владикавказа МарикБукулов, сосед умершего Владимира Цкаева. Он добровольно пришел и сдался полиции, выдал пистолет и сознался в том, что стрелял в ходе ссоры в своего обидчика, который оказался сотрудником правоохранительных органов. Отметим, что по подозрению в этом преступлении и был задержан Владимир Цкаев.