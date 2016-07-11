Санкт-Петербург, 11 июля, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Статую Иисуса Христа работы Зураба Церетели ни в коем случае не надо устанавливать в Санкт-Петербурге, поскольку это не отвечает православным традициям, а также нанесет урон архитектурному облику города. Об этом сегодня, 11 июля, заявил председатель Отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви Александр Пелин, передает «РИА Новости».

Виктор Васнецов. Эскиз. Распятый Иисус Христос. 1885-1896

«Я хочу заметить, что установка подобного рода гигантских статуй не является частью православной традиции. … Думаю, что в епархии относятся плохо, хотя за всю епархию не могу сказать. Официального решения у нас нет, поскольку к нам никто не обращался за благословением или за чем-либо подобным», — сказал Александр Пелин.

Также он добавил, что если такой монумент будет все-таки установлен в Петербурге, это «нанесет невосполнимый урон архитектурному облику города». В качестве примера протоиерей назвал памятник Петру I в Москве, который также является работой Зураба Церетели.

«Как вариант — его можно, конечно, поставить за Кронштадт туда, в море, на какой-нибудь остров, форт, чтоб он служил в качестве маяка. Но в Петербурге — ни в коем случае», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, городской комитет по градостроительству и архитектуре рассматривает возможность установки в Санкт-Петербурге монумента Иисусу Христу работы скульптора Зураба Церетели высотой 80 метров (33 метра — статуя, 47 метров — постамент). Один из вариантов места установки гигантской статуи — Невский район города.

Свои варианты размещения скульптуры предложило и правительство Ленинградской области— на территории Невского лесопарка во Всеволожском районе или на Колтушской возвышенности.

Первоначально Церетели хотел установить свой памятник Иисусу Христу в Сочи, но там не нашлось места для столь крупного монумента. Теперь Церетели хочет поставить статую Иисуса Христа в Петербурге.