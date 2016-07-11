Брянск, 11 июля, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В ДТП в Брянской области пострадали шесть человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария произошла примерно в 11 часов утра 10 июля на восьмом километре автодороги «Климово — Чуровичи». Все пострадавшие госпитализированы.

blickpixel Пострадавший в аварии автомобиль

На дороге столкнулись автомобиль ВАЗ-21 144 и Mercedes-Benz Sprinter 313. По предварительным данным, водитель ВАЗа выехал на встречную полосу.

«В результате столкновения водитель ВАЗа, 45-летний водитель, а также четыре пассажира автомобиля «Мерседес», 1995, 1993, 1992 и 1999 г. р., были доставлены в районную ЦРБ с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы.

В данный момент полицейские ждут результатов экспертизы, которые должны показать, был ли кто-то из водителей пьян в момент столкновения.