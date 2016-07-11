Рига, 11 июля, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Доля экономически активного населения Латвии возобновит рост только начиная с 2019 года, говорится в новейшем докладе Министерства экономики страны о рынке труда, сообщает BNS.

Герард (Геррит) Доу. Голландская домохозяйка

Как стало известно, министерство надеется, что в результате увеличения экономической активности населения и уменьшения негативного влияния миграции на численность трудоспособных людей, к 2030 году количество экономически активного населения в Латвии вырастет до 1,039 млн человек.

«Экономический рост, улучшение ситуации на рынке труда, а также растущая нехватка рабочей силы будут способствовать росту участия населения в рынке труда. Повышение спроса на рабочую силу в условиях ограниченной доступности трудовых ресурсов откроет более широкие возможности для неактивных групп населения — домохозяек, студентов, людей пенсионного возраста», — сообщается в докладе.

В этом же докладе говорится о том, что самое большое сокращение рабочей силы до 2022 года произойдет в возрастной группе от 25 до 34 лет, так как в эту возрастную категорию попадут те, кто родился в «демографической яме» 90-х, когда рождаемость упала почти вдвое.

Напомним, в первом квартале 2016 года в Латвии было 889,2 экономически занятых жителей, что составляет 61% населения. По данным опубликованным Eurostat, за этот же период, Латвия заняла второе место в ЕС по сокращению числа работающих жителей.

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