Киев, 11 июля, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Страны Евросоюза (ЕС) могут принять окончательное решение относительно введения безвизового режима с Украиной в начале осени 2016 года. Об этом, как передает BBC Ukrainian, заявил Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан во время визита в Киев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвизовый режим с Украиной

«Я довольно-таки уверен, что мы можем принять решение в начале осени, чтобы окончательно решить эти вопросы, — говорит Хан. — Пока эти решения (о безвизовом режиме) находятся в парламенте и в совете (Европарламент и Совет ЕС)».

Еврокомиссар выразил надежду, что окончательно ЕС определится не позднее октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявила, что Германия считает необходимым упростить визовый режим ЕС и Украины, а также поддерживать реформы Киева.

«Украина выполнила много условий для ввода безвизового режима с ЕС, — сказала Меркель. — Я думаю, что облегчение визового режима не должно касаться только одной Украины. Это также должно касаться стран, которые выполнили соответствующие условия. Но, конечно, мы понимаем, что для Украины визовая либерализация является приоритетом… Мы готовы предоставить Украине дальнейшую поддержку».

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