Воронеж, 11 июля, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Тихая избирательная кампания, проблемы опорных вузов и ремонт «Гото Предестинации» — о чем писали воронежские СМИ на минувшей неделе

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Образовательный кластер откладывается?

Процесс объединения вузов в Воронеже, по-видимому, откладывается — как минимум до 2018 года. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ-Черноземье». По данным источников издания, проекты создания двух опорных вузов в регионе, классического и агропромышленного, заморожено.

Первый опорный вуз в областном центре, напоминает газета, начал создаваться в этом году путем присоединения к Воронежскому государственному техническому университету архитектурно-строительного университета. В конце 2015 года губернатор Алексей Гордеев сообщил о планах по созданию еще двух опорных вузов.

«Классический опорный вуз в Воронеже мог быть создан на основе Воронежского госуниверситета (ВГУ). Основой для опорного агропромышленного университета мог стать Воронежский госуниверситет инженерных технологий (ВГУИТ). Его ректор Евгений Чертов на совете в декабре 2015-го объявлял о готовности подать в министерство заявку на получение нового статуса. В облцентре также есть государственный агроуниверситет имени императора Петра I (ВГАУ) и лесотехнический госуниверситет имени Морозова (ВГЛТУ), которые заняты в аграрной отрасли. Господин Гордеев рекомендовал представителям министерства «укрепить» ВГАУ за счет ВГУИТ и ВГЛТУ. Руководство обоих вузов официально не говорило о желании поучаствовать в реформе. В вузовском сообществе второй конкурс опорных университетов ожидали в августе нынешнего года», — пишет издание.

«До 2018 года у Министерства образования интерес к этому проекту пока остыл. И денег нет, и хотят посмотреть, что получится у уже созданных опорных: пока даже не все федеральные и научно-исследовательские университеты оправдали свое создание и показали качественно новый уровень образования. Проекты формирования агропромышленного и классического образовательных кластеров пока заморожены», — цитирует издание один из собственных источников.

«Так и есть, до 2018 года приостановили», — подтвердил «Коммерсанту» ректор ВГУИТ Евгений Чертов.

Между тем, в пресс-службе Минобрнауки изданию сообщили, что «ни о какой приостановке реформы речи не идет». «Программа продолжается, развиваются в первую очередь те опорные вузы, которые уже сформированы. Программа запланирована на долгосрочный период. Никаких кардинальных изменений и сокращений в ней не происходило», — сказали в пресс-службе, впрочем, добавив, что Минобр не сообщал о проведении второй волны конкурса опорных университетов.

«Воронежцев может ждать самая скучная предвыборная кампания за последние годы»

Жителей Воронежской области в этом году может ждать самая скучная предвыборная кампания за последние года, пишет «Моё!».

По мнению издания, «обнародованные партиями списки кандидатов в депутаты Госдумы дают основание полагать, что партии всячески постарались сделать итоги выборов в нашей области предсказуемыми. По нашему мнению, не ясна пока судьба лишь пары депутатских мандатов от нашего региона». «Стратегия партий здесь, похоже, заключается в том, чтобы поделить мандаты заранее — «подстроиться» друг под друга и под указания из Москвы», — отмечается в статье.

«Напомним, всего в Госдуме 450 депутатских мандатов. На нынешних выборах 225 депутатов будут избраны по одномандатным округам, ещё 225 — по партийным спискам. Партийные списки — это тоже вполне конкретные люди. То есть в бюллетене для голосования по спискам рядом с названием каждой из партий избиратель увидит, какие кандидаты представляют партию на конкретной территории и пройдут в думу в случае победы партии. Правда, территория при формировании списка может быть разной — это и один избирательный округ, и целая область и даже группа областей. Именно такие укрупнённые территориальные группы кандидатов будут у «Единой России». Воронежскую область на выборах объединили с Липецкой, Рязанской и Владимирской. Возглавлять список кандидатов «Единой России» от этих областей будет Алексей Гордеев. Хотя сам губернатор работать в Думу, скорее всего, не пойдёт. Из других воронежских кандидатов на «проходных» местах в этом списке оказались московский тележурналист Евгений Ревенко, профсоюзный лидер Татьяна Сапрыкина, а также воронежский фермер и депутат Облдумы Александр Князев. Что касается одномандатников, то, напомним, в Воронежской области четыре одномандатных избирательных округа. Павловский включает в себя сельские территории юга региона. Правобережный — Советский и Ленинский районы Воронежа. Воронежский — Центральный, Левобережный и Железнодорожный районы Воронежа, Лискинский, Каширский и Новоусманский районы области, Аннинский — Коминтерновский район областного центра и всю северо-восточную часть Воронежской области, включая Борисоглебский район. Как и ожидалось, в Павловском округе «Единую Россию» будет представлять заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства области Андрей Марков. В Правобережном округе — депутат Госдумы Сергей Чижов. В Воронежском округе — депутат Госдумы Аркадий Пономарёв. А вот в Аннинском округе «Единая Россия» вообще не будет выдвигать своего кандидата. Зато, как мы и прогнозировали, в этом округе будет выдвигаться лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв. Поэтому можно предположить, что по достигнутым в Москве договорённостям единороссы «уступили» ему этот округ. Однако никакой сенсации в этом нет. Назвать лидера «Родины» политическим и идейным противником «Единой России» очень сложно, ведь в нынешнем созыве Думы Алексей Журавлёв входит как раз во фракцию «Единая Россия».

«Депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова избиратели встретят в бюллетенях дважды. В качестве кандидата по Воронежскому одномандатному округу и в качестве лидера списка КПРФ в Воронежской области (на втором месте в этом списке секретарь ЦК КПРФ Михаил Костриков из Москвы, на третьем — глава воронежского обкома компартии, вице-спикер Облдумы Сергей Рудаков). Таким образом, Сергей Гаврилов будет сражаться в Воронежском избирательном округе с влиятельным единороссом Аркадием Пономарёвым. Но и в случае победы Аркадия Пономарёва коммунист ничего не теряет, так как в ходе голосования за партийные списки один мандат КПРФ в нашей области тоже получит. А значит, Сергей Гаврилов, скорее всего, попадёт в Думу и по партийному списку».

«Нынешний депутат Госдумы от Воронежской области Олег Пахолков оставляет наш регион. По решению руководства партии баллотироваться в Думу он будет от Ростовской области. По слухам, одной из причин стал серьёзный конфликт Пахолкова с областным правительством и губернатором Алексеем Гордеевым, видимо, в этом противостоянии депутат не рассчитал свои силы… Но также стало известно, что от Воронежской области с помощью «Справедливой России» в Госдуму пожелал избраться человек куда более системный — президент «Московского индустриального банка» Абубакар Арсамаков. При этом он не выдвигает свою кандидатуру в одномандатном округе, а возглавил список кандидатов «Справедливой России» от нашего региона. «Эсеры» традиционно по результатам голосования получали в нашей области один мандат. Так что шанс без особых проблем оказаться в Думе у Абубакара Арсамакова крайне высок».

«Нынешний депутат Госдумы от ЛДПР — основатель компании «Аксиома» Сергей Журавлёв — не будет баллотироваться в Думу следующего созыва. На минувшей неделе партия обнародовала списки кандидатов в депутаты. Сергея Журавлёва в них нет. А есть Максим Филиппов, Александр Овсянников, Олег Бурцев и Марина Спицына, которых при всём желании сложно назвать политическими тяжеловесами. Если вспомнить, что и на прошлых выборах в Госдуму в 2011 году голосов за ЛДПР едва-едва хватило на один мандат (для Сергея Журавлёва), то можно предположить, что в этот раз партии на выборах в Воронежской области не очень повезёт».

По подсчетам журналистов, наибольшие шансы на победу в одномандатных округах — у кандидатов «Единой России» Сергея Чижова, Аркадия Пономарёва и Андрея Маркова, также лидера «Родины» Алексея Журавлёва. По спискам в думу попадут члены списка «Единой России» Евгений Ревенко и Татьяна Сапрыкина (при условии, что Алексей Гордеев откажется от мандата), лидер списка КПРФ Сергей Гаврилов и лидер списка «Справедливой России» Абубакар Арсамаков.

«Гото Предестинация» останется без ремонта

Банкротство Павловского судостроительного завода может оставить «Гото Предестинацию» без гарантийного ремонта, пишет «Коммерсантъ-Черноземье».

На прошлой неделе Арбитражный суд Воронежской области приступил к рассмотрению заявления о банкротстве завода, поданного ООО «Павловскасфальтобетон». Гендиректор и совладелец завода Надежда Маринкина сообщила изданию, что предприятие было должно этой компании около 1,5 млн руб. по договору займа. «30 июня только вступило в законную силу решение суда по их взысканию. У нас есть определенные обязательства, мы их признаем и от них не отказываемся», — заявила она изданию.

Павловский судостроительный завод занимался строительством корабля-музея «Гото Предестинация» с 2011 года. На эти цели завод получил по контракту 200 млн руб. По заявлению Маринкиной, в случае банкротства завода «Гото Предестинация» может остаться без гарантийного ремонта корпуса (по договору — в течение пяти лет с момента сдачи в 2014 году). «Гарантийные обязательства никому не перейдут», — заявила она журналистам.

Третий пошел… под суд

Впервые в Воронежской области арестовали водителя, в третий раз задержанного за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, пишет 10 июля газета «Берег».

«Суд удовлетворил ходатайство отдела МВД России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя 30-летнего Дмитрия Куликова. Ему инкриминируется повторное совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения). Одним из оснований применения столь жесткой меры пресечения стал тот факт, что в текущем году Куликов уже дважды садился за руль в пьяном виде, в связи с чем уголовное дело по данным фактам находится на рассмотрении в мировом суде. Однако Куликов, будучи подсудимым, вновь был задержан за управление автомобилем в нетрезвом состоянии».

«Сюжетов и историй у меня в запасе много»

Писатель Денис Драгунский — сын писателя Виктора Драгунского, автора «Денискиных рассказов», посетил Воронеж. РИА «Воронеж» публикует интервью с писателем, в котором он рассказал о новых и прошлых работах, о взгляде на творчество и соцсети.

«Специально для детей я не пишу, но в своих книгах затрагиваю проблемы детства, — рассказал Денис Драгунский. — Грубо говоря, все мои рассказы — это попытка ответить на накопившиеся вопросы из моего молодого опыта. На самом деле и мои большие книжки — тоже мои незавершенные гештальты. Перед тем, как начать работу над книгой «Дело принципа», я видел сон. Я все время вижу сны, и даже написал книжку, в которой описал все сны, увиденные мной день за днем на протяжении 2010 года».

Говоря о новом романе «Дело принципа», он отметил, что уже планирует продолжение книги: «Книга будет называться «Горький и Бедный». Но это не альтернативная история. У альтернативной истории есть некий намек на серьезность. Смысл моей книги такой: все оказались в эмиграции — Горький, Демьян Бедный, Пастернак, Маяковский. Между ними — сложные отношения».

«Провинция может быть и в Москве, — говорит писатель. — Провинция — это несоответствие современным простым жизненным стандартам. Там, где какая-нибудь тетка кричит на девушку за то, что у нее слишком короткая юбка — это провинция. В Москве абсолютное наступление провинциализма — это засилье всякого рода охранников и пропускных пунктов. Есть тысячи объяснений, откуда это взялось. Одно из них — Ельцин, боясь бунта взрослых крепких мужиков, уволенных из армии, подписал указ, по которому любая вшивая лавочка должна иметь охранников. Московские охранники отличаются старой провинциальной недоверчивостью ко всем. Когда в дорогом гостиничном номере неправильно расположены розетки и лампочки, видно, что люди не думали об удобстве своих гостей. Это и есть провинция».

Отвечая на вопрос об отношении к новым нормам законодательства, согласно которым «за перепост в соцсети можно получить штраф или вовсе тюремный срок», Денис Драгунский высказал уверенность, что людей, выражающих свое мнение в соцсетях, меньше не станет. «Думаю, люди будут отстаивать свои права, в подполье никто не уйдет. Интересно будет посмотреть, какое по этим законам будет правоприменение. Если действительно за каждый лайк будут привлекать к суду, то не хватит судов. Этот закон, я думаю, будет работать выборочно… Можно уйти из соцсетей, но я не думаю, что это решение будет правильным. Потому что соцсети — такая же реальность, как пишущая машинка».