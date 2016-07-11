Ярославль, 11 июля, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков вошел в новый состав совета директоров ПАО «НПО «Сатурн» — ведущего предприятия Рыбинска Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на самом заводе.

фото сайта npo-saturn.ru

Избрание Сердюкова было неоднозначно воспринято среди акционеров, в числе которых, помимо государственных структур, есть и жители города.

«Я думаю, что это дело несерьезное, ну нельзя так делать. Становится понятно, что здесь работают какие-то связи и так далее. Человека вместо того, чтобы судить, опять куда-то пихают.

У меня как у акционера этого предприятия отрицательное отношение. Я был в отъезде и присутствовать не смог на этом собрании акционеров. Обычно там предлагают уже кандидатуры в списке, а ты голосуешь либо за, либо против всех или индивидуально.

В 90-е годы был такой Кох, который в правительстве занимался приватизацией, он пытался Сатурн развалить, чтобы продать его с молотка. Мы тогда в Рыбинске встали активно на защиту и смогли предприятие отстоять. Вот боюсь, чтобы здесь не вышло так же. Только отрицательные моменты связаны с фамилией Сердюкова», — высказал корреспонденту свое мнение глава Рыбинского горкома КПРФ, депутат Ярославской областной думы Михаил Парамонов.

Анатолий Сердюков получил скандальную известность во время расследования «дела Оборонсервиса» о масштабных хищениях в военном ведомстве. Тогда же он был уволен с поста министра обороны.

В совет директоров «НПО Сатурн» Сердюков вошел как индустриальный директор госкорпорации Ростех. ПАО «НПО «Сатурн» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК), которая в свою очередь является частью госкорпорации Ростех.