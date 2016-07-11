Новосибирск, 11 июля, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Новосибирские полицейские выявили факт мошенничества в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, руководитель одной из новосибирских фирм обвиняется в незаконном получении прав на муниципальный земельный участок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мошенничество

Установлено, что права на участок, принадлежащий муниципальному образованию, он получил в феврале 2015 года. Известно также, что данный земельный участок с апреля 2012 года был арендован другим юридическим лицом для строительства лечебно-профилактического учреждения. Подозреваемый же вступил в сговор с неустановленными лицами, и в октябре 2013 года права и обязанности по договору аренды земельного участка были переданы его организации.

А в сентябре 2014 мужчина, предоставив в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ложные сведения о том, что на данном земельном участке якобы находятся два административных здания, получил на них право собственности. Впоследствии, используя документы, содержащие недостоверные сведения, подозреваемый незаконно приобрел земельный участок в собственность.

В результате его противоправных действий муниципальному образованию г. Новосибирска причинен материальный ущерб на сумму более 130 миллионов рублей.

Подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), и по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В полиции пока отказались называть имя мужчины, отметив только, что ему 35 лет.