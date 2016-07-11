Вильнюс, 11 июля, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Согласно данным Агентства энергосбережения жилья Литвы, в ходе осуществления программы обновления многоквартирных домов в первом полугодии 2016 года в стране были обновлены 286 многоквартирных домов, 80% которых составляют проекты, осуществленные через программы самоуправлений. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 июля, в Агентстве энергосбережения жилья Литвы, на данный момент ремонтируют еще около 700 многоквартирных домов, большую часть которых планируется завершить до конца 2016 года.

profalmazrez.ru Ремонт дома

Процесс реновации многоквартирных домов проходит по всей Литве. Из 286 реновированных в этом году домов 87 находятся в крупных городах Литвы, то есть в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе. Из более мелких самоуправлений выделяются Игналинское самоуправление, где в этом году обновлены 13 домов, самоуправления Купишского и Пренайского районов, в которых обновлено по 11 домов. В Йонавском районе реновированы 9 домов, в Вилкавишском, Йонишском, Кельмском и Каунасском районах — по 8 многоквартирных домов.

За первые шесть месяцев этого года специалисты Агентства энергосбережения жилья провели проверки почти в 400 многоквартирных домах, чтобы оценить ход строительного процесса и качество работ. Одна тысяча домов за один год — самые большие темпы реновации жилья за всю историю Литвы, подчеркивают в агентстве.

Напомним, 80% всего жилого фонда в Литве составляют дома советской постройки. Деньги на реновацию выделяют фонды ЕС.