Омск, 11 июля, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя омской строительной фирмы, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в МВД РФ, дело о хищении при укладке асфальта свыше 3 млн рублей передано в суд.

Comfreak Асфальт

По версии следствия, в 2013 году при укладке асфальта на территории одного из омских государственных предприятий мужчина использовал более дешевую марку асфальтобетонной смеси и в меньшем объеме, чем предусмотрено проектно-сметной документацией. Согласно судебно-бухгалтерской экспертизе, сумма похищенных из федерального бюджета средств превысила 3,4 млн рублей. Вину учредителя фирмы подтверждают также заключения почерковедческих и строительно-технических экспертиз, уточнили в МВД.

Для возмещения причиненного ущерба суд наложил арест на земельный участок, принадлежащий обвиняемому. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд.

Руководителю строительной фирмы грозит до 10 лет лишения свободы.