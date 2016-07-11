Вашингтон, 11 июля, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Уфологи из группы Streetcap1 опубликовали в Сети фрагмент видеозаписи с камеры МКС, на котором запечатлен пролет НЛО.

photovision НЛО

Стоит отметить, уфологи подчеркнули, что НЛО — это любой объект, включая метеорит или космический мусор.

Однако особое внимание Streetcap1 призывает обратить на факт прерывания онлайн-трансляции NASA в момент появления объекта в кадре. Объект входит в атмосферу Земли с ярким свечением.

Уфологи утверждают, что это не Луна и не метеорит, но объектом может быть спутник или китайская космическая станция «Тяньгун-1».