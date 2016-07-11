В Казахстане образовался уже четвертый очаг сибирской язвы
Астана, 11 июля, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В Казахстане опять зафиксирована вспышка сибирской язвы — на этот раз в Павлодарской области. У трех жителей села Узынсу Иртышского района области подтвердился диагноз «сибирская язва». Об этом со ссылкой на региональных инфекционистов сообщил сегодня, 11 июля, Today.kz.
«В инфекционную больницу госпитализированы три человека, у всех подтвердился диагноз «сибирская язва». 51-летний житель села переведен в реанимационное отделение. Остальные под наблюдением», — проинформировал руководитель областного Управления здравоохранения Нурлан Касимов.
Состояние находящего в реанимации больного крайне тяжелое. В селе Узынсу объявлен карантин.
Касимов ранее, 9 июля, сообщил, что всего под наблюдением находятся 25 контактных лиц, среди них шестеро детей в возрасте от года до 13 лет. Медики будут наблюдать их около 8 дней.
По данным Управления здравоохранения региона, у сельчан появились гнойники после забоя коровы, которую зарезали, потому что та захромала. Около 120 кг мяса забитой коровы хозяева сдали в кафе, сейчас все мясо изъято.
Ветеринары поначалу настаивали, что у забитого животного не было сибирской язвы, и считали, что дело в карбункулах. Однако результаты обследований зараженных людей диагноз подтвердили.
При этом у забитой в Иртышском районе коровы был ветеринарный паспорт, но с 2014 года в селе Узынсу крупный рогатый скот от сибирской язвы не прививался.
В новом очаге вспышки инфекционной болезни причину заражения скота видят опять же в скотомогильниках — как и в случаях с Восточно-Казахстанской и Карагандинской областями.
По информации регионального управления ветеринарии, в области имеется 322 скотомогильника, из них 28 типовые, 294 примитивные. У примитивных скотомогильников по большей части нет хозяев. На этих местах захоронения скота нет вывески «Скотомогильник», нет ограждений, на их территорию могут свободно проходить и люди, и животные.
Напомним, очаг в Павлодарской области — уже четвертый. Ранее сибирская язва подтвердилась у госпитализированных жителей Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Алма-Атинской областей.
В Карагандинской области были зафиксированы два случая летального исхода. И именно здесь были наказаны чиновники: уволен руководитель Шетского района Карагандинской области, получил выговор руководитель территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля в Карагандинской области.
8 июля вопрос сибирской язвы был поднят на заседании правительства. Тогда вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева доложила о текущей ситуации, отметив, что заражения скота сибирской язвой на экспорте мяса не скажутся. Она также сообщила, что 77% скотомогильников по республике не соответствуют требованиям.
Возможно, причина кроется не только в бесхозности скотомогильников, но и в обильных дождях этим летом. Во всяком случае, в ВКО ветеринары предположили именно этот путь распространения болезни — дожди вымыли споры сибирской язвы из скотомогильника. Таким образом скот оказался заражен, несмотря на то, что на месте скотомогильника выпаса не было — в этом месте он огражден.
В любом случае в Минсельхозе решили создать карту скотомогильников, и, может быть, она будет публичной.
«Насчет карты захоронений скотомогильников — сейчас работа ведется. Есть у нас проблема по неучтенным и неогороженным скотомогильникам. Я думаю, в ближайшее время местные исполнительные органы эту проблему решат. Потому что до уровня премьера этот вопрос дошел, и было поручение. Денежные средства были найдены, и в ближайшее время все скотомогильники будут огорожены. Карта как таковая действительно нужна. Она будет опубликована. Карта такая есть для служебного пользования. Если она нужна для общественного доступа, я думаю, тоже можно», — заявил сегодня Серик Ибраев, директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства сельского хозяйства Казахстана.