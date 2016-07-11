Астана, 11 июля, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В Казахстане опять зафиксирована вспышка сибирской язвы — на этот раз в Павлодарской области. У трех жителей села Узынсу Иртышского района области подтвердился диагноз «сибирская язва». Об этом со ссылкой на региональных инфекционистов сообщил сегодня, 11 июля, Today.kz.

prodmagazin.ru Карантин

«В инфекционную больницу госпитализированы три человека, у всех подтвердился диагноз «сибирская язва». 51-летний житель села переведен в реанимационное отделение. Остальные под наблюдением», — проинформировал руководитель областного Управления здравоохранения Нурлан Касимов.

Состояние находящего в реанимации больного крайне тяжелое. В селе Узынсу объявлен карантин.

Касимов ранее, 9 июля, сообщил, что всего под наблюдением находятся 25 контактных лиц, среди них шестеро детей в возрасте от года до 13 лет. Медики будут наблюдать их около 8 дней.

По данным Управления здравоохранения региона, у сельчан появились гнойники после забоя коровы, которую зарезали, потому что та захромала. Около 120 кг мяса забитой коровы хозяева сдали в кафе, сейчас все мясо изъято.

Ветеринары поначалу настаивали, что у забитого животного не было сибирской язвы, и считали, что дело в карбункулах. Однако результаты обследований зараженных людей диагноз подтвердили.

При этом у забитой в Иртышском районе коровы был ветеринарный паспорт, но с 2014 года в селе Узынсу крупный рогатый скот от сибирской язвы не прививался.

В новом очаге вспышки инфекционной болезни причину заражения скота видят опять же в скотомогильниках — как и в случаях с Восточно-Казахстанской и Карагандинской областями.

По информации регионального управления ветеринарии, в области имеется 322 скотомогильника, из них 28 типовые, 294 примитивные. У примитивных скотомогильников по большей части нет хозяев. На этих местах захоронения скота нет вывески «Скотомогильник», нет ограждений, на их территорию могут свободно проходить и люди, и животные.

Напомним, очаг в Павлодарской области — уже четвертый. Ранее сибирская язва подтвердилась у госпитализированных жителей Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Алма-Атинской областей.

В Карагандинской области были зафиксированы два случая летального исхода. И именно здесь были наказаны чиновники: уволен руководитель Шетского района Карагандинской области, получил выговор руководитель территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля в Карагандинской области.

8 июля вопрос сибирской язвы был поднят на заседании правительства. Тогда вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева доложила о текущей ситуации, отметив, что заражения скота сибирской язвой на экспорте мяса не скажутся. Она также сообщила, что 77% скотомогильников по республике не соответствуют требованиям.

Возможно, причина кроется не только в бесхозности скотомогильников, но и в обильных дождях этим летом. Во всяком случае, в ВКО ветеринары предположили именно этот путь распространения болезни — дожди вымыли споры сибирской язвы из скотомогильника. Таким образом скот оказался заражен, несмотря на то, что на месте скотомогильника выпаса не было — в этом месте он огражден.

В любом случае в Минсельхозе решили создать карту скотомогильников, и, может быть, она будет публичной.

«Насчет карты захоронений скотомогильников — сейчас работа ведется. Есть у нас проблема по неучтенным и неогороженным скотомогильникам. Я думаю, в ближайшее время местные исполнительные органы эту проблему решат. Потому что до уровня премьера этот вопрос дошел, и было поручение. Денежные средства были найдены, и в ближайшее время все скотомогильники будут огорожены. Карта как таковая действительно нужна. Она будет опубликована. Карта такая есть для служебного пользования. Если она нужна для общественного доступа, я думаю, тоже можно», — заявил сегодня Серик Ибраев, директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства сельского хозяйства Казахстана.