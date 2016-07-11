Москва, 11 июля, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжке в длину Дарья Клишина в эксклюзивном интервью Rusathletics.com опровергла обвинения в предательстве, которые прозвучали после того, как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила ее к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

iaaf.org Дарья Клишина

По словам прыгуньи, она была на равных со всеми спортсменами РФ по вопросу о допуске на международные соревнования и, как и все, подала заявку.

«Но в силу того, что ИААФ были выдвинуты определенные критерии, так получилось, что на данной стадии я подошла под них», — отметила Клишина.

При этом двукратная чемпионка Европы добавила, что она тренируется в США уже около 3-х лет, а не «за месяц до сложившейся ситуации».

«Поэтому ругать меня и называть предателем Родины, мне кажется, неправильно, — говорит прыгунья. — Я до последнего жду и надеюсь, что поеду в Рио не одна».

Клишина добавила, что с нетерпением ожидает решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

«Надеюсь, что все наши спортсмены, или хотя бы большая их часть, поедут на Игры, — говорит спортсменка. — Мы все хотим выступить там, как команда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжке в длину Дарья Клишина, которая стала единственной из 136 российских легкоатлетов, допущенной на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, поблагодарила за допуск Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Пост спортсменки в соцсетях вызвал гнев пользователей, так как она не вступилась за других российских спортсменов.