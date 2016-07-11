Вильнюс, 11 июля, 2016, 12:22 — ИА Регнум. У Грузии есть все, что нужно для подготовки к членству в НАТО, считает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 июля, в МИД Литвы.

Giorgi Balakhadze Мечта Грузии о НАТО

«У Грузии есть все необходимые инструменты для подготовки к членству в альянсе. Сейчас важно их правильно использовать, дальше проводить политические реформы и продолжать такой курс после выборов, которые пройдут осенью», — цитируются слова министра в пресс-релизе МИД Литвы.

Он принял участие в заседании Комиссии НАТО и Грузии в Варшаве, где 8−9 июля проходил саммит альянса

Министр подчеркнул вклад Грузии в международные операции и прогресс страны в процессе проведения реформ обороны. «Мы можем смело утверждать, что Грузия уже сейчас работает как настоящий и полноценный союзник НАТО», — сказал Линкяивчюс.