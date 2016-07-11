Барнаул, 11 июля, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В Алтайском крае утверждено распределение 30 тыс. открепительных удостоверений, поступивших из Центризбиркома. Как сообщает официальный сайт алтайского избиркома со ссылкой на председателя Крайизбиркома Ирину Акимову, предназначены они для голосования избирателей на выборах депутатов Госдумы в исключительных случаях, а распределение осуществлено с учетом анализа практики избирательной кампании 2011 года, а также с учетом мнения членов территориальных избирательных комиссий.

В. Сачков. Советский плакат на открытке «Все на выборы. Выбирайте достойных!»

«В частности, для голосования по одномандатному избирательному округу №39 (Барнаульский одномандатный избирательный округ) выделено 8 тысяч открепительных удостоверений. Из них 6 100 будут направлены непосредственно в 22 территориальные избирательные комиссии, образованные в границах данного округа. В резерве окружной комиссии останутся 1 900 открепительных для дополнительного распределения в случае необходимости.

Для одномандатного избирательного округа № 40 (Рубцовский) выделено 7 тысяч бланков открепительных, из них 5 600 будут направлены в территориальные комиссии (их на территории округа образовано 15)», — пояснили в избиркоме.

Также отмечается, что в границах одномандатного округа № 41 (Бийский) действуют 16 территориальных комиссий, в которые будут направлены 6 300 удостоверений из предназначенных 8 тысяч.

Для голосования в исключительных случаях избирателей Славгородского одномандатного избирательного округа (№ 42) выделены 7 тысяч открепительных удостоверений, из них 1 400 останутся в резерве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае 18 сентября будут избирать не только депутатов Госдураственной думы, но и местного парламента — Алтайского краевое Законодательного собрания (АКЗС). При проведении выборов решено применять новую схему одномандатных избирательных округов. Депутаты АКЗС утвердили ее 29 января 2016 года. По состоянию на 1 января 2016 года, на территории краевого избирательного округа зарегистрированы 1 888 643 человека.

Выдача открепительных удостоверений избирателям, которые по уважительной причине не смогут проголосовать на избирательном участке, на котором внесены в списки, начнется в территориальных комиссиях с 3 августа 2016 года.