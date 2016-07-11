Ярославль, 11 июля, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Новый уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области начал свою работу с системной реорганизации. После прихода Михаила Крупина были уволены сотрудники аппарата детского омбудсмена. За штатом оказался бывший кандидат на должность уполномоченного Константин Скоробогатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Крупин

Должности, которые занимали сотрудники, были сокращены. После этого людям предложили в течение двух месяцев искать себе работу.

«Раньше уполномоченный по правам ребенка и его сотрудники являлись структурой областного правительства. Теперь же это отдельная структура, и ничего страшного в том, что наши должности в правительстве сокращены, — это правильно. Но должности в аппарате уполномоченного нам не предлагали. Дали два месяца на то, чтобы подыскать себе новое место работы. Михаил Крупин сказал, что решение по мне примет новый начальник правового отдела. Мол, сработаемся или не сработаемся. В общем, формально вроде и не выгоняли, но и настаивать на нашем присутствии никто не стал», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Константин Скоробогатов.

По его словам, новый начальник, о котором говорил Михаил Крупин, это Любовь Сурова — также участница конкурса на должность детского омбудсмена, кандидатура, поддержанная депутатом Ярославской областной думы Евгением Заяшниковым.

«Из нас троих Михаил Крупин оставил пока на год только одну сотрудницу, но она также за штатом. Он сказал, что у него на примете уже есть два человека. Поэтому я не стал ничего ждать, а просто написал заявление с согласием на сокращение и уже не работаю в аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области», — рассказал Константин Скоробогатов.

В итоге один из опытнейших сотрудников детского омбудсмена покинул структуру, причем даже не успев передать дела. Константин Скоробогатов переживает, что подобная реорганизация негативно скажется на работе аппарата детского уполномоченного.

«За пять лет мы создали систему, а тут даже дела не передали. Новым сотрудникам аппарата предстоит работать с нуля», — резюмирует Скоробогатов.