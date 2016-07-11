Пекин, 11 июля, 2016, 12:09 — ИА Регнум. На очередном брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Лу Кан в очередной раз призвал Сеул и Вашингтон отказаться от размещения систем ПРО THAAD в Южной Корее.

hosungw.blogspot.com Американская система ПРО THAAD

Китайский дипломат заявил, что размещение системы THAAD на Корейском полуострове способно дестабилизировать ситуацию в регионе и нарушить стратегический баланс сил, пишет «Синьхуа».

Переговоры о размещении на Корейском полуострове американских систем ПРО THAAD — противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности — возобновились, после того, как КНДР провела четвертое ядерное испытание в январе 2016 года, за которым последовал успешный запуск искусственного спутника Земли в феврале.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская сторона неоднократно призывала Сеул отказаться от американского оружия, мотивируя это усугублением ситуации на Корейском полуострове и прямой угрозой национальной обороне самого Китая.