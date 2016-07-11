Волгоград, 11 июля, 2016, 12:02 — ИА Регнум. В Волгограде в День семьи, любви и верности, по традиции чествовали лучшие многодетные семьи города, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля. Почетного знака города-героя «Материнская слава» была удостоена мать семерых детей из Красноармейского района Татьяна Завьялова, а «Родительскую славу» получили сразу две многодетные семьи: родители четверых детей Игорь и Ольга Мащук из Ворошиловского района и Сергей и Галина Чурюмовы из Красноармейского района, воспитывающие трех детей.

Александр Дейнека. Мать. 1932

Напомним, что почетные знаки Волгограда «Материнская слава» и «Родительская слава» были учреждены Волгоградской городской думой в 2010 году. С тех пор они ежегодно вручаются лучшим многодетным родителям города-героя. Право на получение «Материнской славы Волгограда» имеют жительницы областного центра, достойно воспитавшие пять и более детей, «Родительской славы Волгограда» — супруги, вырастившие трех и более детей. Обладателям наград выплачивается единовременные денежные выплаты в размере 30 и 20 тысяч рублей соответственно. С 2010 года «Материнской славой» были награждены 69 женщин, 63 семьи удостоены почетного знака «Родительская слава».

Добавим, что в День семьи, любви и верности, который в России отметили 8 июля, в городе была организована насыщенная программа, приуроченная к этому празднику. Отмечали праздник целых три дня. Так, в парке «Комсомольский сад» прошла празднично-игровая программа «Семья — это то, что с тобою всегда!». Жителей и гостей города порадовали концертом творческие коллективы, можно было поучаствовать в мастер-классах по изготовлению кукол из пряжи, браслета «Ромашка», дети соревновались в конкурсе рисунков.

9 июля на верхней террасе Центральной набережной состоялся 12-й фестиваль «День влюбленных по-русски». Концерт с участием лучших волгоградских коллективов, традиционный парад детских колясок и парад семейных костюмов, демонстрация моделей одежды для будущих мам — каждый смог найти развлечение по-душе. Также здесь прошел и полюбившийся волгоградцам флеш-моб «Дети — ваша мама снова невеста!», была организована фотовыставка, интерактивные площадки, детская игровая программа. Вечером молодежь смогла потанцевать на дискотеке.

А вчера в парке «Комсомольский сад» в фестивале-конкурсе «Голос Волгограда» свое творчество представили городские коллективы, музыканты, вокалисты и инструменталисты.